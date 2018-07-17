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У ГПУ назвали санаторії в окупованому Криму, які належать Україні: перелік

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Україні належать 4 санаторії в окупованому Криму
Україні належать 4 санаторії в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

Українській державі належить право власності на майно чотирьох санаторіїв, що розташовані на території окупованого Російською Федерацією Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

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Рішеннями судів минулих років визнано право власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна чотирьох санаторіїв оздоровчого призначення: "Україна", "Ай-Петрі", "Орлине гніздо", "Золотий пляж". Їх загальна площа складає близько 11 тисяч квадратних метрів,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура АР Крим вживає заходи щодо контролю над виконанням цих судових рішень, ухвалених до тимчасової окупації півострова Росією, а також відновленими на материковій частині України втраченими судовими провадженнями.

"Завдяки активній позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, з метою повного та фактично виконання вищевказаних рішень, відомості про право державної власності на майно вищевказаних санаторіїв в особі Фонду державного майна України внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше російська "влада" окупованому Криму продала акції українських санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" та "Ай-Петрі", що розташовані в Ялті. Сума отриманих коштів становить 1,5 мільярда рублів (близько 620 мільйонів гривень).

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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