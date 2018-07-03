У Криму окупанти розпродали українські санаторії

В окупованому Криму російська "влада" продала акції українських санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" та "Ай-Петрі", що розташовані в Ялті. Сума отриманих коштів становить 1,5 мільярда рублів (близько 620 мільйонів гривень).

Про це повідомляє прес-служба російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму.

Зазначимо, що раніше ці санаторії перебували у державній власності. А окупаційна влада вирішила продати санаторії через те, що "високий рівень зносу санаторіїв потребує значних інвестицій".

Читайте також: Росія запланувала в окупованому Криму нове масштабне будівництво

Переможцем в аукціонах стало ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів".

Раніше, а саме восени 2017 року, "парламент" Криму погодив продаж ялтинських санаторіїв "Ай-Петрі", "Місхор" і "Дюльбер".