Росія запланувала в окупованому Криму нове масштабне будівництво

Російська влада планує в окупованому нею Криму розпочати будівництво нової швидкісної залізниці сполученням Керч – Сімферополь.

Про це заявив "перший заступник міністра економічного розвитку" півострова Андрій Кулик, повідомляє "РИА Новости".

Він додав, що наразі тривають пошуки інвестора.

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За попередньою оцінкою розробників, вартість першої черги будівництва на ділянці Керч – Сімферополь через Білогірськ протяжністю 215 кілометрів становитиме 35 мільярдів рублів.

Схема залізниці, яка існує на сьогодні, – Керч – Джанкой – Сімферополь – Севастополь робить гак.

"Ми б серйозно підвищили мобільність громадян з погляду доступності Криму... Такі розмови ведуться, потенційні інвестори обговорюють ці питання", – сказав Кулик.

Також у майбутньому російські окупанти планують добудувати дорогу до Севастополя і Євпаторії.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.