19:27
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Росія запланувала в окупованому Криму нове масштабне будівництво

682 Читать новость на русском
Росія збудує у Криму нову швидкісну залізницю
Росія збудує у Криму нову швидкісну залізницю / Vesti-yamal.ru

Російська влада планує в окупованому нею Криму розпочати будівництво нової швидкісної залізниці сполученням Керч – Сімферополь.

Про це заявив "перший заступник міністра економічного розвитку" півострова Андрій Кулик, повідомляє "РИА Новости".

Він додав, що наразі тривають пошуки інвестора.

Читайте також: Кримський міст: Турчинов заявив про серйозну загрозу для України

За попередньою оцінкою розробників, вартість першої черги будівництва на ділянці Керч – Сімферополь через Білогірськ протяжністю 215 кілометрів становитиме 35 мільярдів рублів.

Схема залізниці, яка існує на сьогодні, – Керч – Джанкой – Сімферополь – Севастополь робить гак.

"Ми б серйозно підвищили мобільність громадян з погляду доступності Криму... Такі розмови ведуться, потенційні інвестори обговорюють ці питання", – сказав Кулик.

Також у майбутньому російські окупанти планують добудувати дорогу до Севастополя і Євпаторії.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Теги: Новини Росії Новини України Новини Криму Анексія Криму залізниця Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
сьогодні, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 338
Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
сьогодні, 19:01 Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч
113
Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
сьогодні, 16:02 Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
Блог Медіа 827
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сьогодні, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 569
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сьогодні, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 719
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук