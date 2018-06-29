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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия запланировала в оккупированном Крыму новое масштабное строительство

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Россия построит в Крыму новую скоростную железную дорогу
Россия построит в Крыму новую скоростную железную дорогу / Vesti-yamal.ru

Российская власть планирует в оккупированном ею Крыму начать строительство новой скоростной железной дороги сообщением Керчь – Симферополь.

Об этом заявил "первый заместитель министра экономического развития" полуострова Андрей Кулик, сообщает "РИА Новости".

Он добавил, что сейчас продолжаются поиски инвестора.

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По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров составит 35 миллиардов рублей.

Схема железной дороги, которая существует на сегодня, – Керчь – Джанкой – Симферополь – Севастополь делает крюк.

"Мы серьезно повысили мобильность граждан с точки зрения доступности Крыма... Такие разговоры ведутся, потенциальные инвесторы обсуждают эти вопросы", – сказал Кулик.

Также в будущем российские оккупанты планируют достроить дорогу до Севастополя и Евпатории.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Теги: Новости Украины Новости России Транспорт железная дорога Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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