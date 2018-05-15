Путин приехал на открытие Крымского моста
15 мая состоялся запуск движения на Керченском мосту в аннексированный Крым. На открытие приехал Президент России Владимир Путин.
Длина пресловутого "Крымского моста" – 19 километров, 11,5 из них проходит по суше и еще 7,5 км – над морем. Он соединяет Керченский и Таманский полуостров через остров Тузла и Тузлинскую косу.
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Автомобильное движение легкового транспорта по "Крымскому мосту" запустят на следующий день – 16 мая.
Путин открыл Крымский мост / скриншот из видео
Открытие моста состоялось 15 мая / скриншот из видео
Первыми по мосту проехала колонна строительной техники / скриншот из видео
Владимир Путин за рулем "Камаза", который проехал по мосту
Источник: 24 Канал
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