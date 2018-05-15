Известные российские певцы отказались открывать Крымский мост

15 мая планируется открытие так называемого Крымского моста в аннексированном Крыму. Российские певцы Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов отказались ехать на открытие.

Об этом он сообщил российскому телеканалу "360".

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"Нет, это не правда", – прокомментировал сообщение о своем присутствии в аннексированном Крыму Кобзон.



Кобзон отметил, что хотел бы там быть, но такой возможности нет из-за предложенного организаторами маршрута.



По словам Кобзона, по тем же причинам отказались ехать в Крым певцы Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.



"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет... Пусть молодежь едет открывать Крымский мост", – заявил Кобзон.

Что такое "Крымский мост"? Это мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России".