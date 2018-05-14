Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры

Пресловутый Крымский мост, который еще недавно называли Керченским, на завершающей стадии строительства. О том, сколько оккупанты потратили на его сооружение, с какими особенностями оно происходило и что может разрушить мост с Тамани в Керчь – в статье 24 Канала.

Президент России Владимир Путин 15 или же 16 мая (с датой в Кремле решили сделать интригу) в сопровождении своих всегда верных "Ночных волков" должен помпезно открыть только что построенный Крымский мост. Для начала свободно перемещаться ним смогут только легковые авто и автобусы – железнодорожную часть пока оккупанты достраивают, а грузовики впускать опасаются.

Кто и когда строил мост из Керчи

В истории было уже несколько попыток соединить Крым и Кубань переправой – впервые достроить мост удалось в 1944 году. Впрочем, он простоял недолго – его разрушил сильный ледоход уже в начале 1945-го.

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В новейшие времена строительство моста было в планах Украины уже давно. За работы не принимались из-за дороговизны проекта, но в апреле 2010 года Москва и Киев все же заключили Соглашение о строительстве Керченского моста.

До аннексии Крыма Россией мост был нужен для улучшения транспортного сообщения между странами Черноморского бассейна, которые договорились строить дорогу вокруг моря. Каждая страна самостоятельно должна была свести свой участок. В Украине трасса должна была проходить через Керчь, ведь обход Азовского моря продлевал маршрут на 500 километров.

"Стройка века"

После оккупации Крыма Путин объявил о своем намерении срочно построить переправу через Керченский пролив. Украина зато в кратчайшие законные сроки вышла из договора о строительстве моста.

Чтобы успеть со "стройкой века" до президентских выборов 2018, депутаты Госдумы приняли документ, который позволил строить Керченский мост без соблюдения каких-либо законов вообще. В Москве разрешили застройщику пренебрегать нормами экологического и градостроительного законодательства, уничтожать памятники истории и археологии, беспрепятственно изымать земельные участки у населения.

Стоимость Крымского моста сейчас составляет 228 миллиардов рублей

Право на строительство моста досталось приближенному к Путину миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Олигарх известен тем, что был детским спарринг-партнером главы Кремля по дзюдо.

Однако другу Путина с возведением объекта пришлось нелегко – подрядчики опасались встревать в работу из-за санкций, которые их ждали. Дольше искали подрядчика на строительство железнодорожной части моста – за эту работу никто не хотел браться вообще.

Характеристики Крымского моста

Длина нового сооружения – 19 километров, 11,5 из них проходит по суше и еще 7,5 км – над морем. Мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Мостовой переход через Керченский пролив состоит из параллельных автомобильной и железнодорожной секций. Автомобильная дорога насчитывает 4 полосы движения, максимальная скорость движения по ней составит 120 км/ч.

Железная дорога состоит из двух путей. Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту – 120 км/ч., грузовых – 80 км/ч.

Характеристики Крымского моста

Сейчас строительство железнодорожной части Крымского моста продолжается. Его должны завершить к декабрю 2019 года.

Что не так с Крымским мостом?

Главные претензии к Крымскому мосту – кроме того, что построен он незаконно, нарушая все мыслимые международные нормы – в его расположении. Украинцы задумывали строительство в северной части Керченского пролива, поскольку чем южнее – тем хуже условия.

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Так, автор двух украинских проектов керченского моста Георгий Росновский убежден, что из всех возможных вариантов транспортного перехода через пролив россияне выбрали самый неподходящий – он является самым дорогим и самым сложным из всех, которые когда-либо предлагали.

Всего за время независимой Украины рассматривали возможность строительства перехода в четырех местах. Три из них связывали Крым с косой Чушка на российском берегу: Северный пролегал в самой восточной точке Крыма – мыса Фонарь, Жуковский – в районе паромной переправы, Еникальский – в окрестностях крепости Ени-Кале, а самым южным из вариантов был Тузлинский.

Что может разрушить Крымский мост?

Специалисты утверждают, что долговечность Крымского моста – под большим вопросом. Они объясняют, что все будет зависеть от природных катаклизмов и нагрузки на мосту.

Прежде всего, в районе моста надежные коренные почвы местами расположены на глубине 90 метров. Сам Керченский пролив расположен в районе тектонического разлома и неподалеку от острова Тузла есть сеть глубоких грязевых вулканов. Когда они "дышат" – происходят колебания почвы.

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Через эту особенность сваи россияне должны забивать на глубину до 100 метров и еще и под правильным углом, учитывая возможные землетрясения. Однако, по прогнозам экспертов, в России отсутствуют такие технологии и подобный опыт строительства. И хотя Москва и заявила о забитых на 90 метровую глубину опорах, верить ей спешат не все.

Еще одна опасность – прохождение моста через тузлинского косу, которая постоянно размывается.

Место строительства моста из космоса: фото астронавта NASA Тима Копры

Кроме того, как пояснил российский гидростроитель Юрий Севенард, при строительстве не учли экстремальные погодные условия – сильный ветер, штормы, сильные течения и восхождение льда.

Еще одна опасность – большое количество снарядов, оставшихся в регионе со времен Второй мировой войны. В России божились, что перед началом строительства обследовали территорию и нашли 700 снарядов.

Трещины и другие фейлы

В апреле 2018-го в сеть попали фото, на которых видно, что 256-я опора, которая расположена практически в центре Керченского пролива, треснула в двух местах.

Трещины на 256-й опоре (видео):

Причем это уже не первый провал в этом районе. В феврале 2018-го зафиксировали проседание опор на один метр. Впрочем, это проседание было далеко не первым – похожая ситуация случилась в сентябре 2017 года, тогда строительство пришлось приостановить. Случилось это после монтажа одного из пролетов моста – одна опора просела на метр, другая на полтора.

Это подтверждает опасения специалистов по надежности моста. По прогнозам, опоры могут не выдержать нагрузки даже пустой железнодорожной ветки. А главные проблемы начнутся с запуском грузовых поездов.

Что теряет Украина?

Во время разработок проектов моста Украиной отмечалось, что высота судоходной арки должна составлять не менее 50 метров от среднего многолетнего уровня моря. Однако Россия в главной судоходной части Керченского канала свела всего лишь 35-метровую арку.

Из-за такого подлого шага Украина теряет миллионы гривен и рабочие места. В частности, это дестабилизирует ситуацию в Мариуполе и Бердянске.

Теперь, как подсчитал директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник, только в Мариуполь не могут пройти 144 судна, с которыми раньше работал порт.

В Центре по изучению армии, конверсии и разоружения заявили, что сооружение оккупантов приведет к 25-30% потерь украинских портов.

Как реагирует Украина?

В соответствии с отдельным соглашением между Украиной и Россией, любое строительство в Керченском проливе можно вести только с разрешения обеих сторон. Поэтому все работы в Керченском проливе полностью незаконны.

Еще в 2017-м Министерство юстиции начало готовить иск и подсчитывать убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами. Учтут в иске и то, что во время строительства Россия закрывала Керченский пролив для судов, чтобы возвести арку моста.

Также Украина отслеживает подрядные организации, которые работают над возведением моста. Их включают в санкционные списки.

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Еще один иск Украины связан с экологическим ущербом от строительства Керченского моста. В частности, при строительстве экологи неоднократно находили на побережье аннексированного Крыма дельфинов со следами насильственной смерти.

По словам экологов, они пока не могут проверить, помешало ли существенно строительство Керченского моста миграции между Азовским и Черным морями. Однако риск, что это произошло, высок.

Какое будущее у моста?

Что будет с мостом после возвращения Крыма – вопрос открытый. По мнению экспертов, после деоккупации Россия должна полностью передать его международному консорциуму в виде контрибуции за нанесенный ущерб Украине.

При этом некоторые опасаются, что обслуживание и содержание моста будет нести немало проблем и извлекать не меньше денег. Пока на содержание Керченского моста оккупанты намерены тратить полмиллиарда рублей в год.

Пока же Россия уже придумала себе план ухода в случае провала и громко заявила о возможных диверсиях со стороны Украины.