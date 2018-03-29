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Эксперт указал, как строительство Керченского моста бьет по Украине

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Керченский мост
Керченский мост / Фото из открытых источников

144 суда не могут войти в Мариупольский порт из-за строительства пресловутого Керченского моста, который станет причиной существенных убытков.

Об этом рассказал директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник, сообщают "Крым.Реалии".

Он сказал, что потери Украины являются значительными, несмотря на то, что многие пытаются донести информацию так, что из-за строительства Керченского моста якобы украинские порты Азовского региона ничего не потеряли.

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Давайте посмотрим, какой флот заходил к нам до того момента, как Россия повесила арки на мост, и который после. Так вот, теперь через Керчь-Еникальский канал в порт Мариуполя не смогут пройти 144 судна, с которыми мы раньше работали,
– заявил Олийнык.

Он пояснил, что причиной этого является утвержденный Россией документ, запрещающий проход под Керченским мостом судов высотой более 33 метров.

"Наш товар станет дороже. Потому что привезти в Мариуполь на "коротком плече" и быстро его отправить – это одна логистика. А через пол-Украины, да еще с такой дорогой железнодорожной составляющей – это уже совсем другое дело", – пояснил директор порта.

Что такое "Керченский мост"? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). После аннексии Крыма вопрос строительства моста приобрело особенно большое значение для России. Его планируют построить к концу 2018 года. Протяженность моста составит 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Мариуполя металургия
Источник: 24 Канал
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