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Експерт вказав, як будівництво Керченського мосту б'є по Україні

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Керченський міст
Керченський міст / Фото з відкритих джерел

144 судна не можуть увійти в Маріупольський порт через будівництво сумнозвісного Керченського мосту, що стане причиною суттєвих збитків.

Про це розповів директор Маріупольського морського торгового порту Олександр Олійник, повідомляють "Крим.Реалії".

Він сказав, що втрати України є значними, попри те, що багато хто намагається донести інформацію так, що через будівництво Керченського мосту нібито українські порти Азовського регіону нічого не втратили.

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Давайте подивимося, який флот заходив до нас до того моменту, як Росія повісила арки на міст, і який – після. Так ось, тепер через Керч-Єнікальський канал в порт Маріуполя не зможуть пройти 144 судна, з якими ми раніше працювали,
– заявив Олійник.

Він пояснив, що причиною цього є затверджений Росією документ, який забороняє прохід під Керченською мостом судів висотою понад 33 метрів.

"Наш товар стане дорожчим. Тому що привезти до Маріуполя на "короткому плечі" і швидко його відправити – це одна логістика. А через пів-України, та ще з такою дорогою залізничною складової – це вже зовсім інша справа", – пояснив директор порту.

Що таке "Керченський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який має з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край Росії) з Керченським півостровом (окупований Крим). Після анексії Криму питання будівництва мосту набуло особливо великої ваги для Росії. Його планують звести до кінця 2018 року. Протяжність мосту складе 19 кілометрів, відтак він буде найдовшим у Росії.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму металургія Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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