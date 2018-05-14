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Оккупанты запустили движение на Крымском мосту: видео

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Оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту
Оккупанты открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту / most.life

В воскресенье вечером, 13 мая, оккупанты открыли движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда в Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства аннексированного Россией Крыма, передает ТАСС.

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Как отмечается, новый объект позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами Керчи.

"Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части – транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту", – говорится в сообщении.

Смотрите видео открытия части Крымского моста:

Напомним, оккупанты планируют открыть Крымский мост, который соединит материковую часть РФ и аннексированный полуостров, 15 мая или днем позже. Церемония открытия состоится при участии президента России Владимира Путина.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, следовательно, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируют к концу 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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