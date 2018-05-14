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Окупанти запустили рух на Кримському мості: відео

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Окупанти відкрили рух шляхопроводом до Кримського мосту
Окупанти відкрили рух шляхопроводом до Кримського мосту / most.life

У неділю ввечері, 13 травня, окупанти відкрили рух по шляхопроводу на перетині автопідходу до Кримського мосту і шосе Героїв Сталінграду в Керчі.

Про це повідомили в прес-службі комітету дорожнього господарства анексованого Росією Криму, передає ТАСС.

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Як зазначається, новий об'єкт дозволить розвантажити сполучення між двома мікрорайонами Керчі.

"Рух запущено. Тепер зверху шляхопроводом довжиною 1,8 кілометра зможуть рухатися громадський транспорт і пішоходи. У нижній частині – транспорт, що рухається до Кримського мосту і назад, після запуску руху автопідходом до мосту", – йдеться у повідомленні.

Дивіться відео відкриття частини Кримського моста:

Нагадаємо, окупанти планують відкрити Кримський міст, який з'єднає материкову частину РФ і анексований півострів 15 травня або днем пізніше. Церемонія відкриття відбудеться за участю президента Росії Володимира Путіна.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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