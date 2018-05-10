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Відкриття Керченського мосту: відома дата

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Коли буде відкриття Кримського мосту у травні 2018: ЗМІ назвали дату
Коли буде відкриття Кримського мосту у травні 2018: ЗМІ назвали дату / Most.life

Керченський міст, який російські окупанти збудували із Краснодарського краю РФ до анексованого Криму, буде відкрито 15 травня або днем пізніше. Церемонія відкриття відбудеться за участю президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

"Путін на відкриття мосту точно поїде. Швидше за все, це буде наступного вівторка (15 травня). У крайньому разі, все зміститься на день", – розповіло джерело видання.

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До слова, серед перших осіб, які проїдуть по мосту, стануть байкери з мотоклубу "Нічні вовки".

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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