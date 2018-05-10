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Открытие Керченского моста: известна дата

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Когда будет открытие Крымского моста в мае 2018: СМИ назвали дату
Когда будет открытие Крымского моста в мае 2018: СМИ назвали дату / Most.life

Керченский мост, который российские оккупанты построили из Краснодарского края РФ в аннексированный Крым, будет открыт 15 мая или днем позже. Церемония открытия состоится при участии президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

"Путин на открытие моста точно поедет. Скорее всего, это будет в следующий вторник (15 мая). В крайнем случае, все сместится на день", – рассказал источник издания.

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К слову, среди первых лиц, которые проедут по мосту, станут байкеры из мотоклуба "Ночные волки".

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, следовательно, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируют к концу 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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