Будівництво Кримського мосту: названо країну ЄС, компанії якої допомагають Росії

У спорудженні Кримського мосту, який російські окупанти будують із Краснодарського краю РФ до анексованого Криму, беруть участь сім компаній з Нідерландів, тим самим порушуючи санкції.

Про це повідомила адвокат з Амстердама, експерт із санкцій проти Росії, Криму та Східної України Хелен овер де Лінден, передає "Радіо Свобода".

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Вона зауважила, що правоохоронні органи Нідерландів викрили в порушенні санкцій не тільки компанії Dematec Equipment та Biljard Hydrauliek.

У прокуратурі мені офіційно підтвердили, що сім компаній з Нідерландів порушили режим санкцій, і дві з них, як ми знаємо, вже назвали. Решта п'ять поки не розголошуються,

– розповіла юрист.

За її словами, у Нідерландах діють дуже суворі штрафи за порушення санкцій. А саме, від обороту компаній забирають мільйони євро.

Окрім того, відповідальні особи за таке співробітництво можуть потрапити у в'язницю.

"Ті дві компанії стверджували, що вони нічого не знали про використання їхніх матеріалів під час будівництва Керченського мосту. Вони вважали, що надали їх в Росію й точно не в частину України, тобто приналежність берега нібито має значення. Вони дуже помилилися. Ситуація дуже схожа на те, що відбувалося з газовими турбінами Siemens, і розгляди триватимуть кілька років. Потрібно дуже ретельно перевіряти, кому саме продаєш обладнання", – наголосила Хелен овер де Лінден.

Нагадаємо, окупанти планують відкрити Кримський міст, який з'єднає материкову частину РФ і анексований півострів 15 травня або днем пізніше. Церемонія відкриття відбудеться за участю президента Росії Володимира Путіна.

Що таке Кримський (Керченський) міст? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.