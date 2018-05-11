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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Експерт пояснив, чому Росія таки добудує Кримський міст

9773 Читать новость на русском
Кримський міст
Кримський міст / gazetka.net.ua

Росія добудує Кримський міст, бо він є іміджевим проектом, а на такі витрати грошей у Кремлі не шкодують.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін, повідомляє Obozrevatel.

За словами журналіста, він з самого початку не дуже поділяв критику з приводу будівництва Кримського моста через причину його "іміджевості".

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"Підрядник цього мосту – пан Ротенберг, олігарх з найближчого оточення Володимира Путіна. Ця людина належить до тих, хто має "доступ до тіла". Він на Кримському мосту заробляє. Навіть в умовах економічної кризи, коли російський бюджет зазнає труднощів, пан Ротенберг має достатній вплив для того, щоб пролобіювати виділення грошей на цей проект", – пояснив Казарін.

Як інший приклад іміджевого проекту, на який Росія не пожаліла грошей, він навів Олімпіаду в Сочі.

Вона виявилася найдорожчою за всю історію олімпійського руху. Точно також Росія за всяку ціну будувала б і цей міст. Так, тут не мовиться про якийсь бізнес, це виключно імперська велич. Ми побачимо відкриття автомобільного мосту, а в наступному році і залізничної гілки,
– переконаний він.

Що таке Кримський (Керченський) міст?  Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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