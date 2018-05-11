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Эксперт объяснил, почему Россия таки достроит Крымский мост

1651 Читати новину українською
Крымский мост
Крымский мост / gazetka.net.ua

Россия достроит Крымский мост, потому что он является имиджевым проектом, а на такие траты денег в Кремле не жалеют.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин, сообщает Obozrevatel.

По словам журналиста, он с самого начала не очень разделял критику по поводу строительства Крымского моста по причине его "имиджевости".

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"Подрядчик этого моста – господин Ротенберг, олигарх из ближайшего окружения Владимира Путина. Этот человек относится к тем, кто имеет "доступ к телу". Он на Крымском мосту зарабатывает. Даже в условиях экономического кризиса, когда российский бюджет испытывает трудности, господин Ротенберг имеет достаточное влияние для того, чтобы пролоббировать выделение средств на этот проект", – пояснил Казарин.

В качестве другого примера имиджевого проекта, на который Россия не пожалела денег, он привел Олимпиаду в Сочи.

Она оказалась самой дорогой за всю историю олимпийского движения. Точно также Россия любой ценой строила бы и этот мост. Так, речь не идет о каком-то бизнесе, это исключительно имперское величие. Мы увидим открытие автомобильного моста, а в следующем году и железнодорожной ветки, 
– убежден он.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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