Строительство Крымского моста: названа страна ЕС, компании которой помогают России

В строительстве Крымского моста, который русские оккупанты строят из Краснодарского края РФ до аннексированного Крыма, принимают участие семь компаний из Нидерландов, тем самым нарушая санкции.

Об этом сообщила адвокат из Амстердама, эксперт по санкциям против России, Крыма и Восточной Украины Хелен овер де Линден, передает "Радио Свобода".

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Она отметила, что правоохранительные органы Нидерландов уличили в нарушении санкций не только компании Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek.

В прокуратуре мне официально подтвердили, что семь компаний из Нидерландов нарушили режим санкций, и две из них, как мы знаем, уже назвали. Остальные пять пока не разглашаются,

– рассказала юрист.

По ее словам, в Нидерландах действуют очень суровые штрафы за нарушение санкций. А именно, из оборота компаний забирают миллионы евро.

Кроме того, ответственные лица за такое сотрудничество могут попасть в тюрьму.

"Те две компании утверждали, что они ничего не знали об использовании их материалов во время строительства Керченского моста. Они считали, что предоставили их в Россию и точно не в часть Украины, то есть принадлежность берега якобы имеет значение. Они очень ошиблись. Ситуация очень похожа на то, что происходило с газовыми турбинами Siemens, и разбирательства будут продолжаться несколько лет. Нужно очень тщательно проверять, кому именно продаешь оборудования", – отметила Хелен овер де Линден.

Напомним, оккупанты планируют открыть Крымский мост, который соединит материковую часть РФ и аннексированный полуостров 15 мая или днем позже. Церемония открытия состоится при участии президента России Владимира Путина.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, следовательно, он будет "самым длинным в России". Завершить строительные работы планируют к концу 2018 года.