Прилепа служив в одній з найкривавіших бригад, солдати якої убивали не тільки українців. Вони "відзначилися" також у Чечні та Сирії. Зараз 155 бригада воює на Курщині, але в неї проблеми. Так само, як і в іншої, не менш пошарпаної російської бригади – 810-ї. Ту взагалі вивели на ротацію.

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Хто такий Юрій Прилепа

Чоловік – житель Алушти. У російську бригаду призвався із Севастополя, на момент полону служив нібито всього два місяці.

Але Прилепа має український паспорт і фактично є зрадником. Він агітував за Росію ще з 2014 року. А ще позиціював себе як учасник так званого "Кримського СМЕРШу". Цією організацією керує ФСБ, а її назва відсилає до сталінських часів. Тоді це була радянська контррозвідка, чиї працівники були напрочуд жорстокими і діяли у 1943 – 1946 роках. СМЕРШ розшифровується як "Смерть шпионам".

Конкретно Прилепа у чаті "Алушта 24" погрожував ідентифікувати тих, хто пише проукраїнські повідомлення. А ще брехав, що Україна – країна-терорист. І чекав, "коли вас знищать на***н".

Проте під час взяття в полон Прилепа був явно збентежений і наляканий. Де саме його захопили – невідомо.

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Що відомо про бригаду, в якій служив Прилепа

155 бригада дислокується у Владивостоці. Солдати з її складу воювали у Чечні, Сирії. Вони наступали на Мощун у Київській області, убивали цивільних у Бучі, в Ірпені, Гостомелі, захоплювали Вугледар. Окупантів підозрюють у воєнних злочинах, але Путін щедро роздає їм нагороди. Наприклад, уже в березні 2022 року диктатор надав бригаді звання гвардійської – "за масовий героїзм і відвагу".

Що масово роблять загарбники зі 155-ї, то це гинуть. Їхні втрати в Україні у чотири рази вищі, аніж у Чечні. Тож бригаду активно поповнюють зеками.