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Відомі російські співаки відмовилися відкривати Кримський міст

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Відомі російські співаки відмовилися їхати на відкриття Кримського мосту
Відомі російські співаки відмовилися їхати на відкриття Кримського мосту / колаж 24 Канал

15 травня планується відкриття так званого Кримського мосту у анексованому Криму. Російські співаки Йосип Кобзон, Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов відмовилися їхати на відкриття.

Про це він повідомив російському телеканалу "360".

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"Ні, це не правда", – прокоментував повідомлення про свою присутність в анексованому Криму Кобзон.

Кобзон зазначив, що хотів би там бути, але такої можливості немає через запропонований організаторами маршруту.

За словами Кобзона, з тих же причин відмовилися їхати до Криму співаки Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов.

"Вони могли це організувати нормальним шляхом, а не військово-транспортний літак ... Нехай молодь їде відкривати Кримський міст", – заявив Кобзон.

Що таке "Кримський міст"? Це міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії".

Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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