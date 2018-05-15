Путін приїхав на відкриття Кримського мосту
15 травня відбувся запуск руху на Керченському мосту в анексованому Криму. На відкриття приїхав Президент Росії Володимир Путін.
Довжина горезвісного "Кримського мосту" – 19 кілометрів, 11,5 з них проходить сушею і ще 7,5 км – над морем. Він з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу.
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Автомобільний рух легкового транспорту по "Кримському мосту" запустять на наступний день – 16 травня.
Путін відкрив Кримський міст / скріншот з відео
Відкриття мосту відбулося 15 травня / скріншот з відео
Першими по мосту проїхала колона будівельної техніки / скріншот з відео
Володимир Путін за кермом "Камазу", який проїхав по мосту
Джерело: 24 Канал
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