Путін приїхав на відкриття Кримського мосту

15 травня відбувся запуск руху на Керченському мосту в анексованому Криму. На відкриття приїхав Президент Росії Володимир Путін.

Довжина горезвісного "Кримського мосту" – 19 кілометрів, 11,5 з них проходить сушею і ще 7,5 км – над морем. Він з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу.

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Автомобільний рух легкового транспорту по "Кримському мосту" запустять на наступний день – 16 травня.



Путін відкрив Кримський міст / скріншот з відео



Відкриття мосту відбулося 15 травня / скріншот з відео



Першими по мосту проїхала колона будівельної техніки / скріншот з відео



Володимир Путін за кермом "Камазу", який проїхав по мосту