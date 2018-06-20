Крымский мост: Турчинов заявил о серьезной угрозе для Украины

Благодаря строительству Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России, страна-агрессор может оперативно перебрасывать туда значительные силы сухопутных войск.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

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Возведение Россией моста через Керченский пролив в оккупированном ею Крыму создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, ключевым из которых является угроза безопасности украинского государства. Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крыму с последующим проведением наступательных операций на юге Украины,

– сказал политик.

Секретарь СНБО отметил, что построив Крымский мост, Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море.

"Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство... Но если мы будем действовать адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", – подчеркнул Турчинов.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.