Порошенко указал на циничный факт в открытии Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Об этом говорится в Facebook-сообщении главы Украинского государства.

Отметим, что 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

"Особенно циничным является тот факт, что его (моста) открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом", – отметил Порошенко.

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Однако, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают – тяжесть совершенного международного преступления для России будет только расти. Украина и в дальнейшем последовательно будет защищать свои позиции,

– подчеркнул Президент Украины.

Он также напомнил о своем поручении, на которое к Арбитражному Трибуналу Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста.

"Очень обидно, что российская власть пытается втянуть в свои инфраструктурные авантюры и отдельных представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность сполна. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", – выразил уверенность Порошенко.

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