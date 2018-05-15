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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко вказав на цинічний факт у відкритті Кримського мосту

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Порошенко прокоментував відкриття Кримського мосту
Порошенко прокоментував відкриття Кримського мосту / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Про це мовиться у Facebook-дописі глави Української держави.

Зазначимо, що 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

"Особливо цинічним є той факт, що його (мосту) відкриття відбувається напередодні чергової річниці депортації кримськотатарського народу сталінським режимом", – зазначив Порошенко.

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Однак, попри марні спроби Москви легітимізувати тимчасову окупацію Кримського півострова, послідовні рішення цілої низки міжнародних судових інстанцій підтверджують – тягар вчиненого міжнародного злочину для Росії лише зростатиме. Україна і надалі послідовно захищатиме свої позиції,
– наголосив Президент України.

Він також нагадав про своє доручення, на яке до Арбітражного Трибуналу Конвенції ООН з морського права було подано клопотання про захист суверенних інтересів України, зокрема, у зв’язку із протиправним зведенням Керченського мосту.

"Дуже прикро, що російська влада намагається втягнути у свої інфраструктурні авантюри і окремих представників європейського бізнесу, прагнучи тим самим відкупитися від міжнародно-правової відповідальності. Упевнений, агресору це не вдасться, він нестиме відповідальність сповна. А міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим", – висловив переконання Порошенко.

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Теги: Новини України Новини політики Кримський міст Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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