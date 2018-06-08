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У Порошенко объяснили, с какой целью Россия построила Крымский мост

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Россия построила Крымский мост для военной логистики
Россия построила Крымский мост для военной логистики / most.life

Строительство Российской Федерацией Крымского моста является вопросом исключительно инфраструктуры и логистики оккупированного полуострова, как военной базы.

Об этом заявил Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью изданию "Ліга.net".

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"Что такое Крымский или Керченский мост? Конечно, это политический проект, это способ хищения российских бюджетных денег, это способ предвыборной агитации, но это все вторично. На самом деле, Керченский мост – одна из основных военных составляющих инфраструктуры Крыма как военной базы. Этот мост им нужен не для курортников, не для того, чтобы человек мог поехать в Краснодар за банковской карточкой или огурцами, а для того, чтобы обеспечивать Крым военной логистикой", – подчеркнул пострпред главы государства.

Он отметил, что после завершения строительства этого моста Россия намерена запустить с Крымом еще и железнодорожное сообщение.

Достроили мост, и сейчас они будут усиливать свою группировку и активизировать ее... Далее они запустят железнодорожное сообщение, и это очень опасно на самом деле, ведь русские всегда перевозят свое ядерное оружие железной дорогой,
– сказал Бабин.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия железная дорога Крымский мост Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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