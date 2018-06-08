У Порошенка пояснили, з якою метою Росія збудувала Кримський міст

Будівництво Російською Федерацією Кримського мосту є питанням виключно інфраструктури і логістики окупованого півострова, як військової бази.

Про це заявив Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін в інтерв'ю виданню "Ліга.net".

Читайте також: В окупантів почалися проблеми через наявність Кримського мосту

"Що таке Кримський або Керченський міст? Звичайно, це політичний проект, це спосіб розкрадання російських бюджетних грошей, це спосіб передвиборної агітації, але це все вторинно. Насправді, Керченський міст – одна з основних військових складових інфраструктури Криму як військової бази. Цей міст їм потрібний не для курортників, не для того, щоб людина могла поїхати в Краснодар за банківською карткою або за огірками, а для того, щоб забезпечувати Крим військовою логістикою", – наголосив пострпред глави держави.

Він зауважив, що після завершення будівництва цього мосту Росія має намір запустити з Кримом ще й залізничне сполучення.

Добудували міст, і зараз вони посилюватимуть своє угрупування і активізуватимуть його... Далі вони запустять залізничне сполучення, і це дуже небезпечно насправді, адже росіяни завжди перевозять свою ядерну зброю залізницею,

– сказав Бабін.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.