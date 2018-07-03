В Крыму оккупанты распродали украинские санатории

В оккупированном Крыму российская "власть" продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", расположенных в Ялте. Сумма полученных средств составляет 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен).

Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Отметим, что ранее эти санатории находились в государственной собственности. А оккупационная власть решила продать санатории из-за того, что "высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций".

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Победителем в торгах стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Ранее, а именно осенью 2017 года, "парламент" Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер".