"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма

В оккупированном Российской Федерацией Крыму назрела новая катастрофа – курортные города полуострова завалены большим количеством мусора.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Читайте также: В ГПУ назвали санатории в оккупированном Крыму, которые принадлежат Украине: перечень

В частности, на снимках показаны горы мусора, разбросанные прямо посреди улиц в Коктебеле, Алуште, Судаке, Ялте и Симферополе.

"Это не проблема, это катастрофа. Центр поселка, улица Пограничная", – подписал фото автор.

Как видно из других фотографий, все самые популярные среди туристов города оккупированного Крыма завалены множеством пакетов с мусором.

Судак

ул.Коммунальная

деткам на площадке и видно и пахнет... pic.twitter.com/7sSOaVY0MJ — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 июля 2018 г.