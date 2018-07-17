"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
В оккупированном Российской Федерацией Крыму назрела новая катастрофа – курортные города полуострова завалены большим количеством мусора.
Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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В частности, на снимках показаны горы мусора, разбросанные прямо посреди улиц в Коктебеле, Алуште, Судаке, Ялте и Симферополе.
"Это не проблема, это катастрофа. Центр поселка, улица Пограничная", – подписал фото автор.
Как видно из других фотографий, все самые популярные среди туристов города оккупированного Крыма завалены множеством пакетов с мусором.
Источник: 24 Канал
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