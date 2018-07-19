В доме крымского активиста Алиева проводят обыски: появились фото и видео

Дома у крымского активиста Муслима Алиева, который является фигурантом так называемого "ялтинской дела Хизб ут-Тахрир" утром 19 июля проводят обыски.

Как информирует сообщество "Крымская солидарность", утром в четверг представители оккупационной власти пришли домой к Алиеву, чтобы провести "следственные мероприятия".

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Поступила информация, что в доме Муслима Алиева находятся сотрудники ФСБ. Подробности выясняются. Адрес: город Алушта, село Верхняя Кутузовка, ул. Подгорная 21,

– указано в сообщении на Facebook-странице сообщества.

Позже стало известно, что "следственные мероприятия" проводят примерно 6 "сотрудников" во дворе дома и 5 – непосредственно в помещении.

Обвиняемые по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усейн Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".