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В доме крымского активиста Алиева проводят обыски: появились фото и видео

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В доме крымского активиста Муслима Алиева проводят обыски
В доме крымского активиста Муслима Алиева проводят обыски / Facebook

Дома у крымского активиста Муслима Алиева, который является фигурантом так называемого "ялтинской дела Хизб ут-Тахрир" утром 19 июля проводят обыски.

Как информирует сообщество "Крымская солидарность", утром в четверг представители оккупационной власти пришли домой к Алиеву, чтобы провести "следственные мероприятия".

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Поступила информация, что в доме Муслима Алиева находятся сотрудники ФСБ. Подробности выясняются. Адрес: город Алушта, село Верхняя Кутузовка, ул. Подгорная 21,
– указано в сообщении на Facebook-странице сообщества.

Позже стало известно, что "следственные мероприятия" проводят примерно 6 "сотрудников" во дворе дома и 5 – непосредственно в помещении.

Обвиняемые по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усейн Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Теги: Новости Украины ФСБ Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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