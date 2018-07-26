Несовершеннолетним крымским татарам оккупанты устроили массовые обыски

В четверг, 26 июля, в оккупированном крымском поселке Курское Белогорского района проходят массовые обыски у несовершеннолетних крымских татар сразу по четырем адресам.

Об этом сообщает "Радио Свобода".



В частности, обыски проходят у несовершеннолетних в поселке Курское: Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова.

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Еще один обыск ранее состоялся в селе Холодовка Судакского района у Азиз-Мухаммеда Алиева.



Всех 5 несовершеннолетних крымских татар обвиняют в том, что они в конце июня 2018 сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли его. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами России.



Сразу после инцидента у всех подозреваемых были взяты объяснения.