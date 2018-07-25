Госсекретарь США Помпео подписал историческую Декларацию в отношении Крыма

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма. В историческом заявлении Вашингтона говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Документ подписал государственный секретарь США Майк Помпео.

Декларация опубликована на сайте Департамента.

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Помпео заявил, что Соединенные Штаты не признают претензий России на суверенитет над оккупированным Крымом.

"Россия путем вторжения в Украину в 2014 году и своей попыткой аннексировать Крым стремилась подорвать основы международных принципов, которые разделяют демократические государства: одна страна не может изменить границы другой силой", – отмечается в документе.

Как и в Уэльсской декларации 1940 года, Соединенные Штаты вновь подтверждают свой отказ признать требования Кремля относительно суверенитета над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытки России присоединить Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины,

— говорится в Декларации.

Кроме того, США призывают Россию прекратить оккупацию Крыма.

"Благодаря своим действиям Россия действовала путем, недостойным великой нации, и решила оторваться от международного сообщества", – подчеркивается в Декларации.