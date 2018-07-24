Помпео озвучил миссию США в отношении России

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил убеждение, что миссия администрации Дональда Трампа в отношении России заключается в том, чтобы "поднять цену" за действия РФ и заставить это государство остановить подрыв западной демократии.

Об этом Помпео сказал в интервью CBN, сообщает "Укринформ".

"Существует длинная история, десятилетия усилий cо стороны России, направленных на подрыв западной демократии", – отметил госсекретарь США, напомнив, что долгое время это делал СССР.

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Я не ожидаю, что это остановится. Миссия нынешней администрации заключается в повышении цены за действия России таким образом, чтобы попытаться сдержать их (русских). Мы смотрим с открытыми глазами на усилия РФ подорвать западную демократию. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы остановить их,

– отметил Помпео.

При этом он заверил, что действующая администрация США "чрезвычайно жестка" в отношении России.

"Мы гордимся этим, и я уверен, что мы продолжим делать это, поскольку российское поведение все еще остается таким, что не соответствует хорошим отношениям между нашими странами", – резюмировал глава Госдепартамента.