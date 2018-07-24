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Помпео озвучив місію США щодо Росії

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Майк Помпео озвучив місію США щодо Росії
Майк Помпео озвучив місію США щодо Росії / Fondsk.ru

Державний секретар США Майк Помпео висловив переконання, що місія адміністрації Дональда Трампа щодо Росії полягає в тому, щоб "підняти ціну" за дії РФ та примусити цю державу зупинити підрив західної демократії.

Про це Помпео сказав в інтерв'ю CBN, повідомляє "Укрінформ".

"Існує довга історія, десятиріччя зусиль зі сторони Росії, спрямованих на підрив західної демократії", – зазначив держсекретар США, нагадавши, що тривалий час це робив СРСР.

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Я не очікую, що це зупиниться. Місія нинішньої адміністрації полягає у підвищенні ціни за дії Росії таким чином, щоб спробувати стримати їх (росіян). Ми дивимось з відкритими очима на зусилля РФ підірвати західну демократію. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб зупинити їх,
– наголосив Помпео.

При цьому він запевнив, що чинна адміністрація США є "надзвичайно жорсткою" щодо Росії.

"Ми пишаємося цим, і я впевнений, що ми продовжимо робити це, оскільки російська поведінка все ще залишається такою, що не відповідає хорошим відносинам між нашими країнами", – резюмував глава Держдепартаменту.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Майк Помпео Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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