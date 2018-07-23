Лише вигідна розмова для двох країн: Трамп сказав, що не робив поступок Путіну

Президент Америки Дональд Трамп після скандалу запевнив, не робив ніяких поступок Володимиру Путіну на зустрічі у Гельсінки. Вони лише мали дуже добру розмову для двох країн.

Про це очільник Білого дому написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Коли ви чуєте, як негативно у фейкових новинах говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я у всьому йому поступився, пам’ятайте, що я не зробив жодної поступки, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн", – написав Дональд Трамп.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.



Згодом, під тиском критики в інтерв'ю Fox News Трамп все ж визнав персональну відповідальність Путіна за втручання РФ в американські вибори.