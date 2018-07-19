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Трамп підтвердив відповідальність Путіна за втручання у президентські вибори США

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Володимир Путін і Дональд Трамп
Володимир Путін і Дональд Трамп / www.bbc.com

У середу, 18 липня, очільник Білого дому Дональд Трамп визнав особисту відповідальність президента РФ Володимира Путіна за втручання у президентські вибори США у листопаді 2016 року.

Про це він сказав в в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Deutsche Welle.

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Журналісти запитали Дональда Трампа про ймовірне втручання росіян та особисто Володимира Путіна в минулі президентські вибори США.

Так, тому що він відповідає за країну. Так само як я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в цій країні. Тож, звісно, як лідера країни його можна вважати відповідальним, 
– відповів очільник Білого дому.

Під час інтерв'ю він запевнив, що довіряє повідомленням американських спецслужб щодо причетності РФ до ймовірного втручання у вибори. Так само Дональд Трамп зазначив, що "застеріг" Путіна в Гельсінкі від подібних дій в майбутньому.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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