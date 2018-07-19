Особистий охоронець Трампа помер під час візиту в Європу

Приватний охоронець американського президента Дональда Трампа, який отримав інсульт, помер.

Про це повідомляє The Guardian.

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За їхньою інформацією чоловік працює охоронцем вже 19 років, а у неділю, 15 липня, в нього трапився інсульт під час візиту президента Трампа до свого гольф-курорту Турнберрі у Шотландії.

Одразу ж викликали медиків, але це не допомогло і він помер у вівторок вранці, в оточенні родини.

Секретна служба США підтвердила смерть, але не уточнила ім'я людини, щоб зберегти приватність, назвавши його "видатним професіоналом найвищого порядку".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.