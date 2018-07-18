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Художник створив провокативний плакат з Путіним та Трампом: фото (18+)

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Трамп та Путін
Трамп та Путін / Saint Hoax

Митець та сатирист Saint Hoax створив провокативну пародію на свіже фото зірок Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта.

Оригінальна версія фото була опублікована днями на обкладинці видання GQ. На фото 20-річна Дженнер була зображена у чорному купальнику, сидячи на колінах свого бойфренда, який був одягнений у строгий костюм.

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На плакаті митця Saint Hoax замість закоханих зірок опинилися президент Росії Володимир Путін та очільник США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. 

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Хто такий Saint Hoax
Псевдонім Saint Hoax використовує сирійський художник, сатирик і громадсько-політичний активіст. Він використовує різноманітні засоби (включаючи масляну живопис, лінзообразний друк та цифрову друк), щоб епатажно зобразити політичних та популярних діячів.

Теги: Меми Карикатура Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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