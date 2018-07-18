Художник створив провокативний плакат з Путіним та Трампом: фото (18+)

Митець та сатирист Saint Hoax створив провокативну пародію на свіже фото зірок Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта.

Оригінальна версія фото була опублікована днями на обкладинці видання GQ. На фото 20-річна Дженнер була зображена у чорному купальнику, сидячи на колінах свого бойфренда, який був одягнений у строгий костюм.

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На плакаті митця Saint Hoax замість закоханих зірок опинилися президент Росії Володимир Путін та очільник США Дональд Трамп.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Хто такий Saint Hoax

Псевдонім Saint Hoax використовує сирійський художник, сатирик і громадсько-політичний активіст. Він використовує різноманітні засоби (включаючи масляну живопис, лінзообразний друк та цифрову друк), щоб епатажно зобразити політичних та популярних діячів.