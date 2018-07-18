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Художник создал провокационный плакат с Путиным и Трампом: фото (18+)

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Трамп и Путин
Трамп и Путин / Saint Hoax

Художник и сатирист Saint Hoax создал провокационную пародию на свежее фото звезд Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта.

Оригинальная версия фото была опубликована на днях на обложке GQ. На фото 20-летняя Дженнер была изображена в черном купальнике, сидя на коленях своего бойфренда, который был одет в строгий костюм.

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На плакате художника Saint Hoax вместо влюбленных звезд оказались президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смешным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Кто такой Saint HoaxПсевдоним Saint Hoax использует сирийский художник, сатирик и общественно-политический активист. Он использует различные средства (включая масляную живопись, линзообразний печать и цифровую печать), чтобы эпатажно изобразить политических и популярных деятелей.

Теги: Дональд Трамп Мемы Карикатура Владимир Путин
Источник: 24 канал
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