Трамп ответил, вмешивалась ли Россия в американские выборы

На совместной пресс-конференции в Хельсинки президент США Трамп заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным.

Трамп, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

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На вопрос, почему Трамп должен верить словам Путина, если американские следователи предъявили обвинения, президент США вновь повторил, что никакого вмешательства не было.

Я не знал вообще президента. Не с кем организовывать вмешательства. Следователи признают, что это не те люди, которые были связаны с кампанией, и против которых выдвинули обвинения,

– отметил президент США.

Дональд Трамп отметил, что у них просто была замечательная кампания, и именно поэтому он стал президентом. В дальнейшем дал продолжить ответ Владимиру Путину.

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"Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему. Он защищает интересы США, я защищаю интересы РФ. У нас есть интересы, которые совпадают, и мы ищем точки соприкосновения. У нас есть вопросы, в которых мы пока расходимся, и мы ищем варианты, как примирить эти различия".