Считаю их вполне успешными и полезными, – первая реакция Путина на переговоры с Трампом

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу тет-а-тет 16 июля в Хельсинки.

После встречи президенты двух стран вышли к журналистам на совместной пресс-конференции.

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Первым говорить начал Путин.

Переговоры с президентом США Дональдм Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их вполне успешными и полезными. Мы рассмотрели текущую ситуацию и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня,

– заявил президент России.

Путин признал, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период.

"Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают трудный период, однако эти трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, эпоха острого диалогического противостояния двух сторон давно отошла в прошлое, ситуация в мире кардинально изменилась", – сказал Путин перед журналистами.

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По его убеждению, сейчас Россия и США сталкиваются с совершенно иными вызовами.

Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничные преступления, нарастание проблем в мировой экономике, экономические и другие риски. Справиться со всем этим можно только, объединив усилия. Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами,

– заявил президент РФ.

Он добавил, что переговоры 16 июля в Хельсинки показали "общее желание исправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях".