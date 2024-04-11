Новый закон о мобилизации предлагает так называемый "призыв" транспортных средств.

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"Мобилизация" автомобилей

Так, поддержанный парламентом законопроект устанавливает военно-транспортную обязанность и призван обеспечить армию на время действия военного положения транспортными средствами и техникой.

Эта обязанность касается:

местных и центральных органов власти;

предприятий и учреждений;

граждан – владельцев машин.

Согласно документу, мобилизовать транспортные средства на принудительной и безвозмездной основе могут представители ТЦК. МВД предоставит военкоматам данные по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан.

Если, например, у украинца в собственности находится больше чем одна машина, то у него могут изъять транспортное средство в пользу ВСУ.

В то же время следует заметить, что у граждан, которые владеют только одной машиной, забрать ее не могут.

Относительно предприятий и организаций нормы бесплатного изъятия будут высчитываться в процентах по отраслям экономики.

Важно, что объемы и типы автомобилей, которые требуют военные, будет определять так называемый мобилизационный план Украины на основе представленных военкоматами норм. Так, например, если военкомат определенной области решит, что формированиям области нужно 3 тысячи автомобилей, то именно такое количество заберут у предприятий и обычных граждан.

Кроме того, эти транспортные средства нельзя отправлять за границу, а также за пределы других областей, продавать или перерегистрировать.

Закон предусматривает возвращение временно изъятых транспортных средств. Владельцы могут их получить в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Закон о мобилизации: что известно