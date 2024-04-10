Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассматривать законопроект о мобилизации 9 апреля. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики опубликовал окончательную редакцию законопроекта, который вынесут на рассмотрение в сессионный зал.

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Основные положения законопроекта о мобилизации

Изменения в отношении людей с инвалидностью

Нардепы хотят оставить норму о праве на демобилизацию людей с инвалидностью.

В то же время тех, кто получил 2 – 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, хотят обязать пройти повторный медосмотр.

Также признанные ограниченно годными граждане должны будут повторно прийти военно-врачебную комиссию в течение 12 месяцев.

Новые права для военных

Законопроект предлагает демобилизацию для освобожденных из плена военнослужащих, если они не будут иметь желания продолжить службу.



Кроме этого, в случае заключения первого контракта военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченным предметом ипотеки.

Также депутаты предлагают предоставлять военным дополнительные дни отпуска за уничтоженную вражескую технику.

Изменения относительно вручения повесток

В законопроекте предлагают, что день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, месту жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, тоже будет считаться днем вручения повестки.

Также в мобилизационных мероприятиях участие может принимать полиция, при этом задержать и доставлять уклонистов в ТЦК.

Ограничения для уклонистов

Законопроект предусматривает ограничение консульских услуг за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет, которые не имеют военно-учетных документов или вовремя не обновили свои данные.

Кроме этого, нардепы хотят ввести ограничения на управление транспортными средствами для граждан, которые уклоняются от призыва и не пришли в ТЦК по требованию в течение 10 дней. Однако ограничение будет действовать только после того, как соответствующее решение примет суд после иска ТЦК и СП.

По разным причинам суд может оставить иск без движения или вообще отказать в этом иске, если транспортное средство – основной источник дохода, или гражданин использует автомобиль в связи с инвалидностью, содержанием человека или ребенка с инвалидностью.

Когда законопроект вступит в силу

Стоит отметить, что 10 апреля состоится не последнее рассмотрение законопроекта о мобилизации, сейчас происходит рассмотрение отклонения поправок.

Окончательное решение по законопроекту о мобилизации народные депутаты будут принимать во время голосования в зале парламента. Поэтому некоторые положения могут еще измениться.

Однако когда этот законопроект таки примут, он вступит в силу через месяц после его принятия.