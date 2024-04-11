Новий закон про мобілізацію пропонує так званий "призов" транспортних засобів.
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"Мобілізація" автівок
Так, підтриманий парламентом законопроєкт встановлює військово-транспортний обов’язок, покликаний забезпечити армію на час дії воєнного стану транспортними засобами і технікою.
Цей обов'язок стосується:
- місцевих та центральних органів влади;
- підприємств і установ;
- громадян-власників машин;
Відповідно до документа, мобілізувати транспортні засоби на примусовій та безоплатній основі можуть представники ТЦК. МВС надасть військкоматам дані щодо автомобілів у власності підприємців та громадян.
Якщо, наприклад, в українця у власності перебуває більше ніж одна машина, то у нього можуть вилучити транспортний засіб на користь ЗСУ.
Водночас слід зауважити, що у громадян, які володіють лише однією машиною, забрати її не можуть.
Щодо підприємств та організацій, то норми безоплатного вилучення будуть вираховуватися у відсотках, за галузями економіки.
Важливо, що обсяги і типи автомобілів, які потребують військові, буде визначати так званий Мобілізаційний план України на основі поданих військкоматами норм. Так, наприклад, якщо військкомат певної області вирішить, що їхнім формуванням потрібно 3 тисячі автівок, то саме таку кількість заберуть з підприємств та звичайних громадян.
Крім того, ці транспортні засоби не можна відправляти за кордон, а також за межі інших областей, продавати чи перереєстровувати.
Закон передбачає повернення тимчасово вилучених транспортних засобів. Власники можуть їх отримати протягом 30 календарних днів із моменту оголошення демобілізації.
Закон про мобілізацію: що відомо
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо мобілізації під номером 10449.
- Перед цим Комітет з нацбезпеки розглянув понад 4000 тисяч, запропонованих депутатами правок. Загалом із них була врахована лише 31.
- Із фінальної версії законопроєкту вилучили правку про демобілізацію. Щодо звільнення з військової служби розроблять новий законопроєкт.