Правку про демобілізацію військових через 36 місяців служи було вилучено із закону. Відповідне голосування провели у Верховній Раді.

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"За" – 227 депутатів

Рішення забрати правку про демобілізацію військових через 26 місяців служби ухвалили під час розгляду нового закону про мобілізацію.

"За" проголосувало 227 депутатів. Раніше повідомляли, що це будуть розглядати. Після тривалої роботи над правками до відповідного законопроєкту його прийняли у другому читанні. Це сталося 11 квітня.

Чому правку про демобілізацію вилучили