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Встреча лицом к лицу с Путиным была важной для Трампа по трем причинам, – CNN

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Трам настоял на личной встрече с Путиным по трем причинам
Трам настоял на личной встрече с Путиным по трем причинам / Twitter

Белый дом обратился к российской стороне с просьбой расширить "закрытую" встречу между Трампом и Путиным для проведения саммита в Хельсинки.

Как сообщает CNN со ссылкой на слова неназванного американского чиновника, администрация Трампа сделала запрос в Москву во время первых переговоров по организации саммита двух президентов в столице Финляндии.

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По утверждениям анонимного источника, Трамп хотел встретиться с Путиным с глазу на глаз по трем причинам.

Во-первых, президенту США была необходима личная встреча с Путиным, чтобы лучше оценить главу Кремля и развить с ним партнерские отношения (по тем же позициям, по которым он захотел лично встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре).

Кроме того, Трамп ранее возмущался относительно "утечек" из его встреч с иностранными лидерами, и рассказал помощникам, что не хочет, чтобы конфиденциальная информация о его переговорах с Путиным просочилась в СМИ.

Глава Белого дома также не хотел, чтобы его помощники, которые занимают жесткую позицию в отношении России, любым образом прервали его во время разговора с Путиным, говорится в статье.

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Напомним, во время встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 16 июля будет подниматься ряд вопросов, зато Крым обсуждаться не будет. В Кремле же надеются, что после саммита взаимоотношения стран улучшатся.

Теги: Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Владимир Путин Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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