А некоторые средства массовой информации пишут, что Киев уже получил ATACMS и даже наносил ими удары по Джанкою. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поделился с 24 Каналом, действительно ли ВСУ получили американские ракеты.
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Действительно ли ВСУ получили ATACMS
Советник главы ОПУ отметил, что публикации в медиа по типу "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.
Наше государство последние полгода сталкивалось с растущим дефицитом оружия. Поэтому не могло проводить эффективные мероприятия – уничтожать российские возможности, в частности, логистические.
В то же время Россия за этот период смогла накопить соответствующее количество ресурсов, которые бросает на Донецкое, Луганское, Харьковское и Запорожское направления.
Недавно вообще появилась статья, что, мол, пока Украина будет получать оружие, Россия сможет нанести определенное тактическое поражение.
Я просто не могу понять, зачем это они делают. Говорится о медийных площадках. Что они хотят? Чтобы мы капитулировали, стали на колени? Я не понимаю этих публикаций "Есть ли у них уже ATACMS?". Нет, если у нас будут ATACMS, это будет четко видно в совсем другом количестве разрушенной российской инфраструктуры на расстоянии более 200 километров. Это же будет видно,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Сегодня Украина имеет больше возможностей атаковать российскую инфраструктуру, но благодаря собственным ракетам и дронам. Впрочем, количество еще пока недостаточно, которое нужно для нынешнего этапа войны.
Пакет военной помощи от США не сможет помочь в течение месяца "свести к нулю" недостаток оружия, но существенно увеличит возможность уничтожать на дальних подступах российскую группировку.
Что предшествовало информации об отправке в Украину ATACMS
- Reuters сообщило, что Соединенные Штаты несколько недель назад якобы тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Даже украинские военные их уже применили против российских целей в Крыму 17 апреля.
- По данным издания, ракеты входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов. Его американский президент Джо Байден одобрил в марте 2024 года.
- Если опираться на данные СМИ, это означает, что их передали еще до одобрения Конгрессом США помощи для нашего государства. Подобное заявление якобы озвучил один из американских чиновников на условиях анонимности.
- Впоследствии представитель Пентагона Гаррон Гарн официально подтвердил, что Украине отправили несколько ракет в начале весны. После советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что страна продолжит отправлять нашему государству ракеты ATACMS. А с увеличением возможностей будет передавать еще больше.