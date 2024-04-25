А деякі засоби масової інформації пишуть, що Київ уже отримав ATACMS та навіть завдавав ними ударів по Джанкою. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк поділився з 24 Каналом, чи справді ЗСУ отримали американські ракети.
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Чи справді ЗСУ отримали ATACMS
Радник голови ОПУ зазначив, що публікації в медіа на кшталт "Україна таємно отримала ATACMS" є спекулятивними.
Наша держава останні пів року стикалася зі зростальним дефіцитом зброї. Відтак не могла проводити ефективні заходи – знищувати російські спроможності, зокрема, логістичні.
Водночас Росія за цей період змогла накопичити відповідну кількість ресурсів, які кидає на Донецький, Луганський, Харківський та Запорізький напрямки.
Нещодавно взагалі з'явилася стаття про те, що, мовляв, поки Україна отримуватиме зброю, Росія зможе завдати певної тактичної поразки.
Я просто не можу зрозуміти, навіщо це вони роблять. Мовиться про медійні майданчики. Що вони хочуть? Щоб ми капітулювали, стали на коліна? Я не розумію цих публікацій "Чи в них вже є ATACMS?" Ні, якщо в нас будуть ATACMS, це чітко буде видно в зовсім іншій кількості зруйнованої російської інфраструктури на відстані понад 200 кілометрів. Це ж буде видно,
– наголосив Михайло Подоляк.
Сьогодні Україна має більше спроможностей атакувати російську інфраструктуру, але завдяки власним ракетам та дронам. Утім, кількість ще поки є недостатньою, яка потрібна для теперішнього етапу війну.
Пакет військової допомоги від США не зможе допомогти протягом місяця "звести до нуля" нестачу зброї, але суттєво збільшить можливість знищувати на дальніх підступах російське угруповання.
Що передувало інформації про відправлення до України ATACMS
- Reuters повідомило, що Сполучені Штати кілька тижнів тому нібито таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Навіть українські військові їх уже застосували проти російських цілей у Криму 17 квітня.
- За даними видання, ракети входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джо Байден схвалив у березні 2024 року.
- Якщо опиратися на дані ЗМІ, це означає, що їх передали ще до схвалення Конгресом США допомоги для нашої держави. Подібну заяву буцім озвучив один з американських посадовців на умовах анонімності.
- Згодом речник Пентагону Гаррон Гарн офіційно підтвердив, що Україні відправили кілька ракет на початку весни. Опісля радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що країна продовжить надсилати нашій державі ракети ATACMS. А зі збільшенням можливостей передаватиме ще більше.