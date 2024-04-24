Якщо опиратися на дані видання, це означає, що їх передали ще до схвалення Конгресом США допомоги для нашої держави. Подібну заяву нібито озвучив один з американських посадовців в умовах анонімності.

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Україна таємно отримала ATACMS

Згідно з інформацією інформагентства АР, ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джо Байден схвалив у березні 2024 року.