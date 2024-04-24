Після підписання Байденом законопроєкту щодо допомоги Україні та партнерам, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги для Києва.

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Яка зброя увійшла до нового пакету допомоги

Новий пакет допомоги оцінюється в 1 мільярд доларів США і включає можливості для підтримки найнагальніших потреб України, у тому числі перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніка та протитанкові засоби.

Повідомляється, що у цей пакет увійшли:

ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні міни Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Міноборони США зазначили, що цей пакет покращить захист України.

Цей пакет забезпечить перекидання боєприпасів, озброєння і техніки для підтримки здатності України захищати свої лінії фронту, захищати свої міста і протистояти атакам Росії,

– заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 24 квітня Джо Байден підписав довгоочікуваний законопроєкт щодо допомоги Україні. Для нашої держави виділено майже 61 мільярд доларів.

Президент повідомив, що наступний пакет військової допомоги Україні відправлять Україні вже за декілька годин.