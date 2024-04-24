После подписания Байденом законопроекта о помощи Украине и партнерам, Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Киева.
Смотрите также США могут впервые передать Украине оружие с искусственным интеллектом, – республиканец
Какое оружие вошло в новый пакет помощи
Новый пакет помощи оценивается в 1 миллиард долларов США и включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.
Сообщается, что в этот пакет вошли:
- ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
- зенитные ракеты Stinger;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Bradley;
- минно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- транспортные средства материально-технического обеспечения;
- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противоброневые мины;
- противопехотные мины Claymore;
- подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
В Минобороны США отметили, что этот пакет улучшит защиту Украины.
Этот пакет обеспечит переброску боеприпасов, вооружения и техники для поддержки способности Украины защищать свои линии фронта, защищать свои города и противостоять атакам России,
– заявили в ведомстве.
Напомним, что 24 апреля Джо Байден подписал долгожданный законопроект о помощи Украине. Для нашего государства выделено почти 61 миллиард долларов.
Президент сообщил, что следующий пакет военной помощи Украине отправят Украине уже через несколько часов.