Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус, заметив, что некоторые уже даже начинали говорить, что Соединенные Штаты не являются великой державой.
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Это – абсолютная неправда. Соединенные Штаты в очередной раз доказали, что являются великой державой. Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине.
Оружие точно будет
По данным Пинкуса, Соединенные Штаты даже планируют передать оружие с искусственным интеллектом, чего не случалось раньше. Правда, пока вообще нет никакой информации, о чем здесь идет речь.
Будет поступать оружие с искусственным интеллектом. Этого Америка еще никогда и никому не давала. А оно будет поступать в Украину,
– сказал Пинкус.
Параллельно Украина будет продолжать бить по важным для России военным объектам. Киев вполне имеет право бить по целям на территории страны-агрессора. Абсолютно нормально, когда украинские дроны летят тысячи километров и уничтожают объекты врага.
Те же знаменитые дроны "Лютый". Замечательные дроны, которые летают на тысячу километров. Или "Сокол-3000", который может летать в Заполярье и долбить российские аэродромы. Они будут летать. И будут бить по Дальнему Востоку,
– подчеркнул Пинкус.
По его мнению, никто не должен выражать беспокойство из-за таких ударов. Это вполне правильное решение, которое укладывается в стратегию победы Украины.
Военная помощь для Украины: кратко
- Сенат США в ночь на 24 апреля по киевскому времени поддержал законопроект о выделении Украине более 60 миллиардов долларов помощи. Ранее документ приняла Палата представителей США.
- В Белом доме отметили, что Байден уже сегодня поставит подпись под этим законопроектом. Все для того, чтобы помощь начала поступать как можно быстрее.
- Пока неизвестно, каким именно будет новый пакет военной помощи. Но очевидно, что там будут ракеты для ПВО.